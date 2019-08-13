В Госдуме заявили, что США публично признали Украину своей вотчиной

"Мы – в своей стране". Политик о реакции США на визит Путина в Крым

США выразили недовольство визитом президента России в Крым. Как отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, Вашингтону не стоит вмешиваться в дела РФ.