В Госдуме заявили, что США публично признали Украину своей вотчиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Протест США из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым является публичным признанием американскими властями Украины в качестве своей вотчины, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее посольство США на Украине в Twitter назвало поездку российского лидера в Крым "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", выразив солидарность с Киевом.
Вчера, 08:57Сказано в эфире - Радио Sputnik"Мы – в своей стране". Политик о реакции США на визит Путина в КрымСША выразили недовольство визитом президента России в Крым. Как отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, Вашингтону не стоит вмешиваться в дела РФ.
"С одной стороны, это недопустимое заявление и вмешательство во внутреннюю политику другого государства. С нашей страной этот вариант не пройдет, они должны это себе зарубить на носу. С другой, власти США публично признали, что рассматривают Украину как свою вотчину и продвижение своих корыстных геополитических интересов", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, подобные заявления США в адрес России и российского Крыма не должны остаться без ответа.
Владимир Путин в субботу, 10 августа, посетил международное байк-шоу в Крыму, которое организовал мотоклуб "Ночные волки". На мероприятие глава государства приехал на мотоцикле "Урал" в сопровождении главы республики Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
МИД Украины 11 августа выразил протест в связи с визитом российского президента. В официальном сообщении ведомства подчеркивалось, что посещения должностными лицами полуострова обязательно должны согласовываться, поскольку Крым и Севастополь "являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины".
Киев неоднократно выказывал недовольство из-за посещения Крыма российскими официальными лицами. Официальная Москва при этом оставляет подобные ноты протеста без рассмотрения.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 96% избирателей высказались за вхождение в состав России. Руководство страны неоднократно заявляло, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".