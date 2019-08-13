В ДНР заявили о подрыве диверсантами опоры ЛЭП в Шахтерске

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Диверсанты подорвали четыре опоры линии электропередачи в подконтрольном Донецкой народной республике городе Шахтерске, сообщил источник РИА Новости в силовых ведомствах ДНР.

Как заявили представители Министерства госбезопасности, подозреваемый в подрыве задержан. Его действия квалифицируют как теракт.

В результате инцидента некоторые районы Шахтерска и близлежащие населенные пункты остались без света. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры уже восстановили.