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РИА Новости

В ДНР заявили о подрыве диверсантами опоры ЛЭП в Шахтерске

13:29 13.08.2019 (обновлено: 15:58 13.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Шахтерске Донецкой области
Ситуация в Шахтерске Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Диверсанты подорвали четыре опоры линии электропередачи в подконтрольном Донецкой народной республике городе Шахтерске, сообщил источник РИА Новости в силовых ведомствах ДНР.
Как заявили представители Министерства госбезопасности, подозреваемый в подрыве задержан. Его действия квалифицируют как теракт.
В результате инцидента некоторые районы Шахтерска и близлежащие населенные пункты остались без света. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры уже восстановили.
Ликвидацией последствий теракта занимаются сотрудники экстренных служб.
Украинский военный
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Ситуация в ДНР и ЛНРШахтерск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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