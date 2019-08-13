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РИА Новости

В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

13:27 13.08.2019
31328
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд соответствующие предложения.
Нилов отметил, что организация поступает "конструктивно", выступая с данной инициативой, однако призвал тщательно изучить все плюсы и минусы такого нововведения. Депутат подчеркнул, что сокращение рабочей недели выгодно тем, кто получает фиксированную заработную плату, но на сотрудниках со сдельной оплатой труда может сказаться негативно.
Также парламентарий указал на то, что сокращение рабочей недели может нести потенциальные угрозы малому и среднему бизнесу.
"Если производительность труда сократится, а зарплата останется на прежнем уровне, то это приведет к нерентабельности бизнеса. А мы не можем допустить, чтобы вымирал малый и средний бизнес, страдали предприятия", - подчеркнул депутат в комментарии "Известиям".
По его мнению, в будущем снижение количества рабочих часов при сохранении зарплаты станет возможным благодаря новым технологиям, инфраструктурным решениям и системам искусственного интеллекта.
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В Минтруда назвали наиболее востребованные в России профессии
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Общество
Популярные комментарии
Нашей страной правят лунатики и мрсиане которые ничего не знают о людях.Уже давно у нас 6-и дневка с не нормированном рабочим днем повсеместно вахты и не только на севере а ВЕЗДЕ.
13 августа, 13:42
mmyxin1963
77212012
А давайте сделаем неделю восьми дневной , а рабочую неделю четырёх дневной . Это для того , что бы можно было устроиться на вторую работу во вторую половину недели .
13 августа, 13:39
Теофраст фон Гогенгейм
28241207
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