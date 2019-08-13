В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд соответствующие предложения.

Нилов отметил, что организация поступает "конструктивно", выступая с данной инициативой, однако призвал тщательно изучить все плюсы и минусы такого нововведения. Депутат подчеркнул, что сокращение рабочей недели выгодно тем, кто получает фиксированную заработную плату, но на сотрудниках со сдельной оплатой труда может сказаться негативно.

Также парламентарий указал на то, что сокращение рабочей недели может нести потенциальные угрозы малому и среднему бизнесу.

"Если производительность труда сократится, а зарплата останется на прежнем уровне, то это приведет к нерентабельности бизнеса. А мы не можем допустить, чтобы вымирал малый и средний бизнес, страдали предприятия", - подчеркнул депутат в комментарии "Известиям".