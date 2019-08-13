В Анталье открылось самое высокое в Турции колесо обозрения

АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Самое высокое в Турции колесо обозрения "Сердце Антальи" открылось в этом курортном городе, сообщает Daily Sabah.

Колесо высотой 90 метров находится в парке развлечений Актур в районе Коньяалты Антальи, откуда открывается живописный вид на центр города и залив Анталья. В Европе лишь одно колесо обозрения превосходит его по высоте - "Лондонский глаз".

"Сердце Антальи" весом 400 тонн было изготовлено в Китае и доставлялось на турецкий курорт морским путем в течение двух месяцев, а его сборка заняла еще восемь месяцев.