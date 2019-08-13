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РИА Новости
Туризм

В Анталье открылось самое высокое в Турции колесо обозрения

15:12 13.08.2019
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© Aktur Park Самое высокое в Турции колесо обозрения "Сердце Антальи" в парке "Aktur Park"
Самое высокое в Турции колесо обозрения Сердце Антальи в парке Aktur Park
© Aktur Park
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Самое высокое в Турции колесо обозрения "Сердце Антальи" открылось в этом курортном городе, сообщает Daily Sabah.
Колесо высотой 90 метров находится в парке развлечений Актур в районе Коньяалты Антальи, откуда открывается живописный вид на центр города и залив Анталья. В Европе лишь одно колесо обозрения превосходит его по высоте - "Лондонский глаз".
"Сердце Антальи" весом 400 тонн было изготовлено в Китае и доставлялось на турецкий курорт морским путем в течение двух месяцев, а его сборка заняла еще восемь месяцев.
В колесе имеются четыре VIP-кабинки и 42 вентилируемые обычные кабинки, оно совершает один оборот за 18 минут. Билеты стоят 30 турецких лир (5,4 доллара) на человека в обычных кабинках и 200 лир (36,4 доллара) в VIP-кабинках.
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