Пострадавшим при взрывах под Ачинском выплатили около пяти миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жители, пострадавшие при серии взрывов на военном полигоне под Ачинском, получили из бюджета Красноярского края около 5 миллионов рублей материальной помощи, сообщает пресс-служба губернатора края.
"На сегодняшний день рассмотрено 489 заявлений от жителей пострадавших территорий. По ним уже перечислено порядка 5 миллионов рублей из краевого бюджета. Еще 370 заявлений находятся на рассмотрении", - информирует пресс-служба.
По ее данным, перечисление денег пострадавшим ачинцам происходит как на банковские счета, так и в почтовые отделения. За адресной материальной помощью необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
По поручению губернатора края пострадавшие от чрезвычайной ситуации получат материальную помощь от 20 до 50 тысяч рублей на семью – в зависимости от степени повреждения или утраты имущества.
Средства перечислят из резервного фонда краевого правительства. Администрация Ачинского района уже начала формировать списки на выделение помощи.
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В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина первого пожара пока не ясна. В результате взрывов один человек погиб, еще 32 получили ранения.