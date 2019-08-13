Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T13:28Z
https://ria.ru/20190813/1557446582.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155740/18/1557401837_0:0:2911:1637_1036x0_80_0_0_42ac3334f7e03964dde89c38ed9ee3f1.jpg
РИА Новости

Пострадавшим при взрывах под Ачинском выплатили около пяти миллионов рублей

13:27 13.08.2019 (обновлено: 13:28 13.08.2019)
228
© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкЛюди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
© РИА Новости / Даниил Сидоров
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жители, пострадавшие при серии взрывов на военном полигоне под Ачинском, получили из бюджета Красноярского края около 5 миллионов рублей материальной помощи, сообщает пресс-служба губернатора края.
"На сегодняшний день рассмотрено 489 заявлений от жителей пострадавших территорий. По ним уже перечислено порядка 5 миллионов рублей из краевого бюджета. Еще 370 заявлений находятся на рассмотрении", - информирует пресс-служба.
По ее данным, перечисление денег пострадавшим ачинцам происходит как на банковские счета, так и в почтовые отделения. За адресной материальной помощью необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
По поручению губернатора края пострадавшие от чрезвычайной ситуации получат материальную помощь от 20 до 50 тысяч рублей на семью – в зависимости от степени повреждения или утраты имущества.
Средства перечислят из резервного фонда краевого правительства. Администрация Ачинского района уже начала формировать списки на выделение помощи.
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
12 августа, 12:53РИА Новости
В ЦВО рассказали о ситуации на арсенале под Ачинском
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина первого пожара пока не ясна. В результате взрывов один человек погиб, еще 32 получили ранения.
000210
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на дороге при въезде в Ачинск
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
РИА
Новости
Тушение пожара на теплоходе Святая Русь в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
Прокуратура начала проверку после пожара на теплоходе "Святая Русь"
Значок немецкого концерна Мерседес
Mercedes отозвал в России около тысячи машин
Инспектор дорожно-патрульной службы
Под Саратовом задержали микроавтобус, нелегально перевозивший детей
Лента
новостей
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Правительство выделило почти шесть миллиардов на тушение лесных пожаров
Подтопленный район в Амурской области
Со всеми населенными пунктами Приамурья восстановили транспортное сообщение
Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
В Кремле прокомментировали данные американских СМИ по ЧП под Архангельском
Игорь Коломойский
Нацбанк Украины подал иск к Коломойскому на сумму 170 миллионов долларов
Затопленная улица
В Приамурье 120 придворовых территорий остаются подтоплены паводком
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
В Кремле прокомментировали сообщения о радиационном фоне в Северодвинске
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
В ЦВО рассказали о ситуации на арсенале под Ачинском
Робот Федор
Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
Обломки самолета L-410, потерпевшего крушение при заходе на посадку в аэропорту Нелькан, в Хабаровском крае.
Путин посмертно наградил учительницу, спасшую девочку при крушении L-410
Взрыв на военном складе под Ачинском
Жители сгоревших домов под Ачинском получат компенсацию от Минобороны
Адвокат Андрей Доманский
Адвокат Вышинского назвал подозрение в незаконной приватизации давлением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния