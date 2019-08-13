Пострадавшим при взрывах под Ачинском выплатили около пяти миллионов рублей

Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Жители, пострадавшие при серии взрывов на военном полигоне под Ачинском, получили из бюджета Красноярского края около 5 миллионов рублей материальной помощи, сообщает пресс-служба губернатора края.

"На сегодняшний день рассмотрено 489 заявлений от жителей пострадавших территорий. По ним уже перечислено порядка 5 миллионов рублей из краевого бюджета. Еще 370 заявлений находятся на рассмотрении", - информирует пресс-служба.

По ее данным, перечисление денег пострадавшим ачинцам происходит как на банковские счета, так и в почтовые отделения. За адресной материальной помощью необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

По поручению губернатора края пострадавшие от чрезвычайной ситуации получат материальную помощь от 20 до 50 тысяч рублей на семью – в зависимости от степени повреждения или утраты имущества.

Средства перечислят из резервного фонда краевого правительства. Администрация Ачинского района уже начала формировать списки на выделение помощи.