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РИА Новости

Встреча лидеров России, Ирана и Турции состоится, заявил Песков

13:25 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу лидеров России, Ирана и Турции, которая состоится в Анкаре в сентябре этого года, но уточнил, что пока рано говорить о том, произойдет ли это синхронно с финализацией работы по созданию конституционного комитета Сирии.
"Пока работа близка к завершению, мы фактически стоим в шаге от финализации работы по созданию конституционного комитета. Пока я точно не могу точно сказать, будет ли эта финализация синхронизирована со сроками проведения встречи в Анкаре, которую мы подтверждаем. И сейчас подготовка к встрече ведется", - сказал Песков журналистам.
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