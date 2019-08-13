Песков не исключил обсуждения репатриации останков Гюдена

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на встрече 19 августа вполне могут затронуть вопрос репатриации останков генерала Гюдена, если такая инициатива поступит от французской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Это новый успех археологов. Мы знаем, что это очень важная миссия, это очень важная археологическая находка. И, безусловно, если наши французские визави посчитают необходимым поднять этот вопрос, я уверен, что эта тема тоже будет обсуждена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, предполагается ли затронуть вопрос именно на встрече 19 августа.

Ранее стало известно, что в ходе археологических раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске были обнаружены останки, принадлежащие, вероятнее всего, одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.

Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему ногу и тяжело повредило другую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.

Планируется, что президент РФ Владимир Путин 19 августа посетит Францию, обсудит с президентом страны Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украину, включая продолжение работы в нормандском формате.