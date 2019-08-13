В ООН призвали расследовать возможные нарушения силовиков в Гонконге

Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019. Архивное фото

Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 5 августа 2019

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена событиями в Гонконге, где продолжаются протестные акции, УВКПЧ призывает власти региона провести расследование в связи с возможными нарушениями международных норм со стороны сил безопасности, заявил официальный представитель управления Руперт Колвилл.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рассмотрело достоверные доказательства применения представителями правоохранительных органов оружия нелетального действия такими способами, которые запрещены международными нормами и стандартами… Управление призывает власти Гонконга немедленно провести расследование этих инцидентов, обеспечить выполнение правил применения силы со стороны сотрудников сил безопасности в ответ на протестные акции и при необходимости внести поправки в эти правила там, где они могут не соответствовать международным стандартам", - говорится в заявлении на сайте всемирной организации.

Глава УВКПЧ ООН осудила насилие и уничтожение имущества и призвала всех, кто участвует в протестных акциях, "выражать свои взгляды мирным образом". Кроме того, Бачелет рекомендовала властям и жителям Гонконга "вступить в открытый и широкий диалог с целью мирного решения всех вопросов". УВКПЧ призывает власти региона действовать сдержанно и гарантировать обеспечение и защиту "прав тех, кто выражает свои взгляды мирным образом".

Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но, несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.

Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".