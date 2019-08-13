В Кремле прокомментировали данные американских СМИ по ЧП под Архангельском

Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сообщениях американских СМИ про причины ЧП на военном полигоне под Северодвинском, призвал ориентироваться не на эти издания, а на информацию, которая была обнародована проводившей испытания организацией.

В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

Президент США Дональд Трамп в понедельник написал в своем Twitter-аккаунте , что США "многое узнали" из взрыва в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки под Архангельском. Вслед за изданием New York Times Трамп написал, что взорваться могла SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".