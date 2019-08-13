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РИА Новости

В Кремле прокомментировали данные американских СМИ по ЧП под Архангельском

13:22 13.08.2019
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© Фото : администрация города СароваПрощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
© Фото : администрация города Сарова
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сообщениях американских СМИ про причины ЧП на военном полигоне под Северодвинском, призвал ориентироваться не на эти издания, а на информацию, которая была обнародована проводившей испытания организацией.
В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
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Вчера, 09:30Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Пробито очередное дно". Политолог о реакции Трампа на ЧП под АрхангельскомСША "многое узнают" после взрыва на полигоне в Архангельской области, заявил Дональд Трамп. Это заявление – обычный "трампизм", считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.
Президент США Дональд Трамп в понедельник написал в своем Twitter-аккаунте, что США "многое узнали" из взрыва в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки под Архангельском. Вслед за изданием New York Times Трамп написал, что взорваться могла SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".
"Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет, они дали информацию, они объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к гибели - к героической гибели - наших коллег. Большего мне добавить к этому нечего. Я все-таки призываю вас ориентироваться на информацию, которую дают наши организации", - заявил Песков журналистам, комментируя данные американских СМИ.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомДональд ТрампДмитрий ПесковАрхангельская областьСШАВ мире
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