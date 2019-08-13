В Свердловской области овчарка покусала двух детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Собака напала на двух малолетних детей в городе Нижняя Салда Свердловской области, прокуратура проводит проверку, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.

"Прокуратура города Нижняя Салда организовала проверку по факту получения травм 12-летней девочкой и четырехлетним мальчиком", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, днем 10 августа во время прогулки возле дома по улице Ломоносова, 15 девочка подкармливала беспризорную дворовую собаку. После этого девочка отправилась в сторону улицы Победа, и за ней увязались эта беспризорная собака и овчарка, которая напала на ребенка и укусила за лицо.

В тот же день после нападения на девочку, возле третьего подъезда дома по улице Ломоносова, 15 в Нижней Салде овчарка напала на мальчика 2015 года рождения и несколько раз укусила за лицо, отмечает прокуратура.

Прибывшие на место сотрудники полиции поймали агрессивное животное. Установлен хозяин пса, он проживает в частном доме. Мужчина пояснил, что собака убежала за территорию дома, он не смог проконтролировать действия животного. Пострадавшие дети доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. У девочки диагностирована одна рана, а у мальчика - множественные укушенные раны лица.

Прокуратура выяснит, насколько своевременно осуществлялся отлов безнадзорных животных. Будет проверено, заключен ли в текущем году муниципальный контракт на отлов и содержание, транспортировку безнадзорных животных. Кроме того, прокуратура запросила в больнице документы для выяснения степени тяжести вреда здоровью детей.