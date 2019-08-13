Санкции против России нанесли ущерб торговле, заявил немецкий политик

БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" выступает за снятие санкций с России, спорные высказывания деятелей АдГ относительно истории Второй мировой войны предметно разъясняются в ходе встреч с российскими партнерами, заявил журналистам глава отделения партии в федеральной земле Бранденбург Андреас Калбиц.

"АдГ обвиняют в том, что она поддерживает (президента РФ Владимира) Путина. Это неверно... Нам нужна Россия как стабилизирующий фактор в Европе, мир в Европе невозможен без России. Мы не верим, что Европа заканчивается на границе с Польшей", - заявил Калбиц, добавив, что речь идет о "балансе интересов с Россией".

По словам Калбица, "Альтернатива для Германии" "последовательно выступает за снятие экономических санкций с России, экономические санкции не изменили ничего, напротив, они нанесли ущерб германо-российскому торговому обороту, нанесли ущерб немецкой экономике".

Он добавил, что "интересным образом единственные, кто увеличил торговый оборот с Россией в результате введения санкций, это американцы". По словам Калбица, "американцы втягивают нас в санкции, увеличивая свой торговый оборот с Россией".

Отвечая на вопрос РИА Новости, как сочетается в АдГ стремление к сближению с Россией и отдельные высказывания высокопоставленных членов партии касательно истории нацистской Германии и Второй мировой войны, Калбиц сказал, что свооих переговоров в Москве и Санкт-Петербурге он констатировал, что "это (отдельные скандальные заявления деятелей АдГ - ред) обсуждается предметно, есть заинтересованность в разъяснениях".

"Наблюдаю со стороны России глубокую предметность, периодически - критические вопросы. Это совершенно правильно. В Польше это происходит так же. Важно оставаться в диалоге, нужно узнать друг друга. Речь идет не о сближении с России, а о выравнивании (баланса интересов – ред.)", - сказал Калбиц.

Один из лидеров предвыборного списка правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в бундестаг в 2017 году Александер Гауланд (Alexander Gauland) заявил в ходе одного из выступлений о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат в Первой и Второй мировых войнах". Глава фракции АдГ в Тюрингии Бьорн Хекке (Björn Höcke) заявил также в 2017 году о необходимости пересмотра "исторической памяти" в Германии, в частности, подверг критике памятник жертвам Холокоста в центре Берлина. Позже он покинул свой пост по требованию руководства партии.