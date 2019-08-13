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РИА Новости
Ядерные технологии

В Кремле прокомментировали сообщения о радиационном фоне в Северодвинске

13:15 13.08.2019
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© REUTERS / Sergei YakovlevВывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
© REUTERS / Sergei Yakovlev
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Безопасность граждан Российской Федерации полностью обеспечивается, в этом нет никаких сомнений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о радиационном фоне после ЧП в Архангельской области.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
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"Могу заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан Российской Федерации, в этом не должно быть никаких сомнений", - сказал Песков.
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Ядерные технологииВзрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомДмитрий ПесковПроисшествия
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