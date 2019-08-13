В Кремле прокомментировали сообщения о радиационном фоне в Северодвинске

Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Безопасность граждан Российской Федерации полностью обеспечивается, в этом нет никаких сомнений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о радиационном фоне после ЧП в Архангельской области.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.