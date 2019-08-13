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РИА Новости
Культура

Волшебник из "Шазама!" сыграет в продолжении "Тихого места" с Эмили Блант

13:35 13.08.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАктер Джимон Хонсу на премьере "Аквамена" в Лос-Анджелесе
Актер Джимон Хонсу на премьере Аквамена в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Джимон Хонсу, известный по фильмам "Шазам!" и "Капитан Марвел", сыграет в продолжении "Тихого места", сообщает The Hollywood Reporter.
Он станет новым персонажем во второй части хоррора, а привычных героев сыграют Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Еще одним новичком франшизы будет Киллиан Мерфи.
Режиссер ленты – Джон Красински, снявший первый фильм о семье с двумя детьми, которая пытается выжить в доме с ужасными монстрами, реагирующими на любой шум.
Релиз картины "Тихого места 2" запланирован на 15 мая 2020 года.
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