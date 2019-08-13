Волшебник из "Шазама!" сыграет в продолжении "Тихого места" с Эмили Блант

Он станет новым персонажем во второй части хоррора, а привычных героев сыграют Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.

Режиссер ленты – Джон Красински, снявший первый фильм о семье с двумя детьми, которая пытается выжить в доме с ужасными монстрами, реагирующими на любой шум.