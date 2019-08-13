Волшебник из "Шазама!" сыграет в продолжении "Тихого места" с Эмили Блант

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Джимон Хонсу, известный по фильмам "Шазам!" и "Капитан Марвел", сыграет в продолжении "Тихого места", сообщает The Hollywood Reporter.
Он станет новым персонажем во второй части хоррора, а привычных героев сыграют Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Еще одним новичком франшизы будет Киллиан Мерфи.
Режиссер ленты – Джон Красински, снявший первый фильм о семье с двумя детьми, которая пытается выжить в доме с ужасными монстрами, реагирующими на любой шум.
Релиз картины "Тихого места 2" запланирован на 15 мая 2020 года.