Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T15:51Z
https://ria.ru/20190813/1557445816.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155718/20/1557182098_0:284:2992:1967_1036x0_80_0_0_075811e0ce3290204d9f5084492d10ec.jpg
РИА Новости

Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому

13:12 13.08.2019 (обновлено: 15:51 13.08.2019)
9248
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно относится к главе Украины Владимиру Зеленскому, но для него главное - не разговоры, а реализация достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно. Ибо президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сообщил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что, вместе с тем, Путин - весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора.
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
10 августа, 12:03РИА Новости
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
70721211
Обсудить 3
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
РИА
Новости
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Минск. Во время встречи контактной группы по Украине
В ЛНР прокомментировали отставку Безсмертного
Строительство энергомоста через Керченский пролив
В ДНР задержали подозреваемого в подрыве опор ЛЭП
Лента
новостей
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
В Киеве сообщили об изменении графика работы КПП "Станица Луганская"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Кремле рассказали о разработках России в области новых вооружений
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
В Кремле прокомментировали сообщения о радиационном фоне в Северодвинске
Казанский собор на Красной площади
Священник рассказал подробности нападения в храме на Красной площади
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Актер Валентин Гафт с супругой, актрисой Ольгой Остроумовой
Супруга Валентина Гафта рассказала о его состоянии
Вид на Ялту
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Офис в Москве
Эксперт прокомментировал идею перейти на четырехдневную рабочую неделю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния