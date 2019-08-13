В Кремле рассказали о разработках России в области новых вооружений

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские разработки в области новых вооружений значительно опережают уровень других стран и являются уникальными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам и являются достаточно уникальными. Об этом говорил президент России", - сказал Песков журналистам.

Американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте , что США "многое узнали" из взрыва в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки под Архангельском. По словам президента США, Вашингтон располагает аналогичными, "хотя и более современными технологиями".

Вслед за New York Times Трамп написал, что взорваться могла SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".

Взрыв прогремел на военном полигоне в Архангельской области в минувший четверг, 8 августа. По заявлению Минобороны, ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, но детали проекта официально не раскрываются.