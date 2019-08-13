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РИА Новости
Ядерные технологии

В Кремле рассказали о разработках России в области новых вооружений

13:12 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские разработки в области новых вооружений значительно опережают уровень других стран и являются уникальными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам и являются достаточно уникальными. Об этом говорил президент России", - сказал Песков журналистам.
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Американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что США "многое узнали" из взрыва в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки под Архангельском. По словам президента США, Вашингтон располагает аналогичными, "хотя и более современными технологиями".
Вслед за New York Times Трамп написал, что взорваться могла SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".
Взрыв прогремел на военном полигоне в Архангельской области в минувший четверг, 8 августа. По заявлению Минобороны, ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, но детали проекта официально не раскрываются.
"Росатом" сообщил о гибели пяти и ранении трех своих специалистов – сотрудников Всероссийского НИИ экспериментальной физики (Саров, Нижегородская область). Все они награждены орденами Мужества.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Ядерные технологииДональд ТрампРосатомДмитрий ПесковРоссияСША
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