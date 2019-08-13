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РИА Новости

Кремль прокомментировал действия силовиков на митингах

13:09 13.08.2019 (обновлено: 16:02 13.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Несоразмерное применение силы правоохранителями абсолютно недопустимо, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя применение силы правоохранителями в ходе акций в Москве.
Вместе с тем он указал на то, что жесткие действия силовиков для пресечения беспорядков оправданы.
Песков подчеркнул, что в столице были как мирные акции, так и попытки устроить беспорядки.
Он добавил, что не имеет права судить о неправомерности действий правоохранительных органов.
"В случае появления каких-то судебных исков мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что неправильно руководствоваться эмоциями при определении правомерности любых действий на митингах, включая поведение силовиков.
Представитель Кремля добавил, что не считает акции признаком какого-то политического кризиса. Песков обратил внимание на тот факт, что протесты происходят во многих странах мира, в том числе и в Европе. Они вызваны конкретными вопросами.
В субботу 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг оппозиции. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, руководитель штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Как сообщила пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел, в акции приняли участие порядка 20 тысяч человек. Кроме того, полицейские в субботу задержали 136 человек, которые устроили несогласованное шествие после санкционированного митинга в центре Москвы.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
10 августа, 16:52РИА Новости
Член ОП сравнил санкционированный митинг в Москве с концертом
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Обсудить 5
Дмитрий ПесковМоскваОбщество
Популярные комментарии
Плохо действуют силовики слишком мягко, нужно как во Франции Германии и США , жёстко пресекать беспорядки ,зачинщиков арестовывать и судить.
13 августа, 13:14
ИСИван Семёнов
700017
Мне кажется, что силовикам был дан приказ на чрезмерное насилие, чтобы и их повязать "кровью", теперь им отступать некуда и они будут защищать власть до конца, чтобы тоже не оказаться под уголовным преследованием за преступления при разгоне мирных граждан.
13 августа, 13:22
IIfifay
600006
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