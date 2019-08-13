Кремль прокомментировал действия силовиков на митингах

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Несоразмерное применение силы правоохранителями абсолютно недопустимо, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя применение силы правоохранителями в ходе акций в Москве.

Вместе с тем он указал на то, что жесткие действия силовиков для пресечения беспорядков оправданы.

Песков подчеркнул, что в столице были как мирные акции, так и попытки устроить беспорядки.

Он добавил, что не имеет права судить о неправомерности действий правоохранительных органов.

"В случае появления каких-то судебных исков мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что неправильно руководствоваться эмоциями при определении правомерности любых действий на митингах, включая поведение силовиков.

Представитель Кремля добавил, что не считает акции признаком какого-то политического кризиса. Песков обратил внимание на тот факт, что протесты происходят во многих странах мира, в том числе и в Европе. Они вызваны конкретными вопросами.

В субботу 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг оппозиции. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, руководитель штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Как сообщила пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел, в акции приняли участие порядка 20 тысяч человек. Кроме того, полицейские в субботу задержали 136 человек, которые устроили несогласованное шествие после санкционированного митинга в центре Москвы.