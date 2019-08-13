Определять правомерность действий силовиков должен суд, заявили в Кремле

"Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями, поэтому использовать фразы "неправомерное применение силы", "неправомерное отстранение от выборов", "неправомерные аресты", это может делать или только ведомство, которое это делает по итогам служебной проверки, или устанавливает суд. Мы с вами это делать не можем и не имеем на это право", - сказал Песков, отвечая на вопрос о правомерности действий силовиков на протестных акциях в Москве.