Определять правомерность действий силовиков должен суд, заявили в Кремле

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Кремле считают неправомерным руководствоваться эмоциями при определении правомерности любых действий, включая силовиков, это дело суда, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями, поэтому использовать фразы "неправомерное применение силы", "неправомерное отстранение от выборов", "неправомерные аресты", это может делать или только ведомство, которое это делает по итогам служебной проверки, или устанавливает суд. Мы с вами это делать не можем и не имеем на это право", - сказал Песков, отвечая на вопрос о правомерности действий силовиков на протестных акциях в Москве.
Необходимо дождаться соответствующих вердиктов, "которые охарактеризуют то, что происходило", добавил он.