В Кремле не считают акции в Москве политическим кризисом

Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Кремле не считают политическим кризисом акции в Москве, такие мероприятия происходят во всем мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами.

"В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста, иногда эти акции имеют смешанный характер – такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Тоже такие симбиозы встречаются, поэтому здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее", - добавил Песков.