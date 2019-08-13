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РИА Новости

В Кремле не считают акции в Москве политическим кризисом

13:06 13.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Кремле не считают политическим кризисом акции в Москве, такие мероприятия происходят во всем мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами.
"В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста, иногда эти акции имеют смешанный характер – такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Тоже такие симбиозы встречаются, поэтому здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее", - добавил Песков.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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