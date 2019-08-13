В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения", — сказал Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что протестные акции происходят по всему миру, они вызваны конкретными вопросами.

"Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом", — добавил пресс-секретарь президента.

Песков призвал различать законные акции, согласованные в установленном порядке, и попытки организации беспорядков.

Говоря о действиях полиции и Росгвардии, представитель Кремля подчеркнул, что "правоохранительные органы выполняют свои обязанности", чтобы пресечь незаконные деяния и обеспечить безопасность.

"Мы же видели кадры, которые, по крайней мере, подпадают под, например, то же слово "насилие". По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Вы знаете, что сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти", — заявил он, добавив, что окончательные обвинения должен подтвердить или опровергнуть суд.

При этом Песков отметил, что в Кремле обращают внимание и на те материалы, которые свидетельствуют о превышении силовиками своих полномочий. Он подчеркнул, что по этим свидетельствам проводятся служебные проверки.

"Но еще раз повторяю, администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет, это не прерогатива Кремля. Единственный, кто вправе выносить решения, — это суд. После соответствующего следствия", — уточнил Песков.

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.

В ходе акций полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.