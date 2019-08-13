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РИА Новости

В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве

13:04 13.08.2019 (обновлено: 13:56 13.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как нечто из ряда вон выходящее, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения", — сказал Песков журналистам.
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Он также подчеркнул, что протестные акции происходят по всему миру, они вызваны конкретными вопросами.
"Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом", — добавил пресс-секретарь президента.
Песков призвал различать законные акции, согласованные в установленном порядке, и попытки организации беспорядков.
Говоря о действиях полиции и Росгвардии, представитель Кремля подчеркнул, что "правоохранительные органы выполняют свои обязанности", чтобы пресечь незаконные деяния и обеспечить безопасность.
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"Мы же видели кадры, которые, по крайней мере, подпадают под, например, то же слово "насилие". По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Вы знаете, что сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти", — заявил он, добавив, что окончательные обвинения должен подтвердить или опровергнуть суд.
При этом Песков отметил, что в Кремле обращают внимание и на те материалы, которые свидетельствуют о превышении силовиками своих полномочий. Он подчеркнул, что по этим свидетельствам проводятся служебные проверки.
"Но еще раз повторяю, администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет, это не прерогатива Кремля. Единственный, кто вправе выносить решения, — это суд. После соответствующего следствия", — уточнил Песков.
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Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа.
В ходе акций полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
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Московская городская думаДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сначала власти фальсификацируют избирательный процесс уже на стадии сбора подписей , а когда люди выходят протестировать , защищая свои законные права , называют это "массовыми беспорядками "!
13 августа, 13:32
Juri BERG
1602212243
Власть не боится народа, что печалит.
13 августа, 13:32
ХБХайт Баратс
67459487
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