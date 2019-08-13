Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США

"В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили, что в США проводятся такие подобные исследовательские программы. И, конечно, было бы странно, если страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, если бы она не занималась такими проектами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в России о попытках американцев создать подобные ракеты.