Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Для Кремля не стали новостью слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Соединенных Штатов, было бы странно, если бы это не делалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В течение последнего года было несколько заявлений официальных представителей США, в том числе и военных, которые говорили, что в США проводятся такие подобные исследовательские программы. И, конечно, было бы странно, если страна, мировая держава, которая тратит на вопросы обороны денег больше, чем все остальные страны мира, если бы она не занималась такими проектами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в России о попытках американцев создать подобные ракеты.
Трамп в понедельник написал в своем Twitter-аккаунте, что США "многое узнали" из взрыва в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки под Архангельском. По словам президента США, Вашингтон располагает аналогичными, "хотя и более современными технологиями".
Взрыв прогремел на военном полигоне в Архангельской области в минувший четверг, 8 августа. По заявлению Минобороны, ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, но детали проекта официально не раскрываются.
"Росатом" сообщил о гибели пяти и ранении трех своих специалистов – сотрудников Всероссийского НИИ экспериментальной физики (Саров, Нижегородская область). Все они награждены орденами Мужества.