В Кремле считают, что в Москве были попытки организации беспорядков

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Кремле считают, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нужно четко дифференцировать: легитимная, согласованная заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки, это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое - я имею ввиду, имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле правомерным преследование участников недавних протестных акций в столице по статье о массовых беспорядках.

"В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают всё, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации и обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций", - продолжил представитель Кремля.

На просьбу уточнить, следует ли из этого, что несогласованный митинг, по мнению Кремля, можно квалифицировать как массовые беспорядки, он отметил: "если это приобретает форму массовых беспорядков, то да".

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о том, что имели место конкретные действия, обозначенные в законе как признаки массовых беспорядков, Песков уточнил, что с этих акций поступали различные кадры.

"Мы же с вами видели разные кадры, мы же видели кадры, которые, по крайней мере, подпадают под, например, то же слово "насилие". По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Вы знаете, что сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти, оказания им сопротивления", - заявил он.