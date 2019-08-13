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РИА Новости

В Кремле считают, что в Москве были попытки организации беспорядков

13:01 13.08.2019 (обновлено: 13:06 13.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Кремле считают, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь нужно четко дифференцировать: легитимная, согласованная заранее в установленном порядке акция того или иного характера, а также действия, которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки, это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое - я имею ввиду, имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле правомерным преследование участников недавних протестных акций в столице по статье о массовых беспорядках.
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
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"В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности, естественно, делают всё, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации и обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций", - продолжил представитель Кремля.
На просьбу уточнить, следует ли из этого, что несогласованный митинг, по мнению Кремля, можно квалифицировать как массовые беспорядки, он отметил: "если это приобретает форму массовых беспорядков, то да".
Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация о том, что имели место конкретные действия, обозначенные в законе как признаки массовых беспорядков, Песков уточнил, что с этих акций поступали различные кадры.
"Мы же с вами видели разные кадры, мы же видели кадры, которые, по крайней мере, подпадают под, например, то же слово "насилие". По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. Вы знаете, что сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти, оказания им сопротивления", - заявил он.
"Идет следствие, и как раз именно следствие и должно уже выдвинуть обвинения, которые потом будут либо подтверждены, либо нет судом", - подчеркнул представитель Кремля.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
168125822209
Обсудить 368
Дмитрий ПесковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Товарищ Песков это не попытки а репетиция к 2024 году к насильственной смене власти по типу Украины и если не пресечь в зародыше то так и будет.
13 августа, 13:04
ИСИван Семёнов
1684204167
Даже если и были нарушения в том смысле, что не было разрешения на мероприятия, это ни в коем случае не легитимизирует провоцирование конфликтов сотрудниками силовых ведомств и применение ими против собственных граждан калечащих насильственных действий. В правовом государстве в тюрьму улетают сопрудники полиции избившие даже законченного преступника, про обычных мирных граждан даже говорить не стоит.
13 августа, 13:16
IIfifay
1827002138
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