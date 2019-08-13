Правительство выделило почти шесть миллиардов на тушение лесных пожаров

Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правительство России выделило почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов РФ, соответствующий документ Правительство России выделило почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов РФ, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях покрытия расходов по тушению лесных пожаров выделить в 2019 году из резервного фонда правительства РФ Минобороны России бюджетные ассигнования в объеме 1787167,9 тысячи рублей и МЧС России - в объеме 2300633 тысяч рублей", - говорится в распоряжении.

Кроме того, почти два миллиарда выделены Рослесхозу на предоставление субвенций на мероприятия по тушению лесных пожаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента Владимира Путина, к тушению присоединились десять самолетов и десять вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.