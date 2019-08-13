Протестующие заблокировали работу аэропорта в Гонконге

Акция протеста против законопроекта об экстрадиции в международном аэропорту Гонконга

ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Администрация международного аэропорта Гонконга вынужденно отменила все вылетающие рейсы после того, как демонстранты снова заполнили зал вылетов, следует из заявления аэропорта.

"Работа аэропорта серьезно нарушена. <...> Мы рекомендуем всем пассажирам покинуть здания терминалов как можно скорее", — говорится в заявлении.

Сотни демонстрантов начали занимать территорию возле стоек регистрации с 14:30 по местному времени, а затем направились к выходам на вылет. Еще около тысячи человек находятся в зоне прилета. По сообщениям местных СМИ, демонстранты блокируют пассажирам проход к зонам досмотра и паспортного контроля. Между разгневанными пассажирами и протестующими уже вспыхивают конфликты.

Накануне аэропорт также перестал работать из-за того, что тысячи демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции, оккупировали залы вылета и прилета. Возобновить работу воздушная гавань смогла утром, но около 300 рейсов пришлось отменить, а в зале вылета собрались огромные очереди.

Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, то власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек.