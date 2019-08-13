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РИА Новости

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили девять мин по территории республики

12:53 13.08.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкВоенный в ДНР
Военный в ДНР
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Военный в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе во вторник, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики девять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 3.30 до 11.50 (совпадает с мск) нами было зафиксировано 11 фактов нарушений действующего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра. Также обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелом оказались районы шести населенных пунктов, в числе которых Донецк и Горловка", - заявил журналистам представитель ведомства.
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