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РИА Новости

Австралийская полиция не связывает нападение в Сиднее с терроризмом

12:52 13.08.2019 (обновлено: 13:20 13.08.2019)
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© AP Photo / Dean Lewins/AAP Image Машина скорой помощи забирает женщину из отеля CBD на углу улиц Кинг и Йорк в Сиднее, Австралия. 13 августа 2019
Машина скорой помощи забирает женщину из отеля CBD на углу улиц Кинг и Йорк в Сиднее, Австралия. 13 августа 2019
© AP Photo / Dean Lewins/AAP Image
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Австралии на данный момент не связывает происшествие в Сиднее с терроризмом, по предварительным данным 21-летний нападавший действовал в одиночку, заявил в ходе пресс-конференции глава полиции штата Новый Южный Уэльс Майкл Фуллер.
"Это (преступление) на данный момент не связывается с терактом", - заявил Фуллер. Видеозапись пресс-конференции опубликована на сайте газеты Sydney Morning Herald.
Полиция в Сиднее
Вчера, 11:01РИА Новости
СМИ: напавший на прохожих в Сиднее мог сбежать из психиатрической клиники
"Была обнаружена информация, которая может говорить о том, что он интересовался идеологией, связанной с терроризмом, ...но очевидной связи с террористическими организациями нет", - заявил представитель полиции, добавив, что задержанный не был знаком спецслужбам.
Сообщения о вооруженном мужчине в окровавленной одежде начали поступать во вторник днем. По данным СМИ, мужчина бегал по улице в центре Сиднея, запрыгивал на автомобили и, размахивая ножом, выкрикивал "Аллах Акбар". Прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину до приезда полиции. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина был взят под стражу. После инцидента в больницу была доставлена женщина с ножевым ранением, ее состояние оценивается как стабильное.
Фулер уточнил, что в ходе нападения ножевое ранение в спину получила 41-летняя женщина. При этом он добавил, что это была "случайная атака". Позднее в ходе полицейской операции было обнаружено тело 21-летней женщины. "Вся доступная информация, которой мы располагаем, связывает эти два преступления", - заявил Фулер.
Ранее СМИ сообщили имя нападавшего. Им является 21-летний Мерт Ней (Mert Nay), проживавший в сиднейском пригороде. Марайонг. По некоторым данным, он мог совершить побег из психиатрической больницы.
"Жестокая атака, произошедшая в Сиднее сегодня днем, вызывает глубокую тревогу. Нападавший находится под стражей в полиции после смелых действий тех, кто присутствовал на месте и смог его удержать", - написал в Twitter премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
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