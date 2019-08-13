Австралийская полиция не связывает нападение в Сиднее с терроризмом

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Австралии на данный момент не связывает происшествие в Сиднее с терроризмом, по предварительным данным 21-летний нападавший действовал в одиночку, заявил в ходе пресс-конференции глава полиции штата Новый Южный Уэльс Майкл Фуллер.
"Это (преступление) на данный момент не связывается с терактом", - заявил Фуллер. Видеозапись пресс-конференции опубликована на сайте газеты Sydney Morning Herald.
"Была обнаружена информация, которая может говорить о том, что он интересовался идеологией, связанной с терроризмом, ...но очевидной связи с террористическими организациями нет", - заявил представитель полиции, добавив, что задержанный не был знаком спецслужбам.
Сообщения о вооруженном мужчине в окровавленной одежде начали поступать во вторник днем. По данным СМИ, мужчина бегал по улице в центре Сиднея, запрыгивал на автомобили и, размахивая ножом, выкрикивал "Аллах Акбар". Прохожим удалось самостоятельно задержать мужчину до приезда полиции. Правоохранительные органы сообщили, что мужчина был взят под стражу. После инцидента в больницу была доставлена женщина с ножевым ранением, ее состояние оценивается как стабильное.
Фулер уточнил, что в ходе нападения ножевое ранение в спину получила 41-летняя женщина. При этом он добавил, что это была "случайная атака". Позднее в ходе полицейской операции было обнаружено тело 21-летней женщины. "Вся доступная информация, которой мы располагаем, связывает эти два преступления", - заявил Фулер.
Ранее СМИ сообщили имя нападавшего. Им является 21-летний Мерт Ней (Mert Nay), проживавший в сиднейском пригороде. Марайонг. По некоторым данным, он мог совершить побег из психиатрической больницы.
"Жестокая атака, произошедшая в Сиднее сегодня днем, вызывает глубокую тревогу. Нападавший находится под стражей в полиции после смелых действий тех, кто присутствовал на месте и смог его удержать", - написал в Twitter премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
The violent attack that took place in Sydney this afternoon is deeply concerning. The attacker is now in police custody following the brave actions of those who were present at the scene and were able to able to restrain him.— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) August 13, 2019