В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь"

"Судно не эксплуатируется с 2018 года, людей на нем не было", — уточняет ведомство.

Площадь возгорания превысила 450 квадратных метров. В тушении участвуют 38 человек и 13 единиц техники. По последним данным, пожар локализован.

Теплоход построили в 1955 году на судоверфях в ГДР, тогда он получил название "Родина". В 2006 году судно прошло последнюю модернизацию и было переименовано в "Святую Русь".