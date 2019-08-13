МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В затоне Сибирский в Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь", сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"Судно не эксплуатируется с 2018 года, людей на нем не было", — уточняет ведомство.
Площадь возгорания превысила 450 квадратных метров. В тушении участвуют 38 человек и 13 единиц техники. По последним данным, пожар локализован.
Теплоход построили в 1955 году на судоверфях в ГДР, тогда он получил название "Родина". В 2006 году судно прошло последнюю модернизацию и было переименовано в "Святую Русь".