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РИА Новости

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь"

12:51 13.08.2019 (обновлено: 15:30 13.08.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской областиТушение пожара на теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
Тушение пожара на теплоходе Святая Русь в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
© Фото : ГУМЧС России по Нижегородской области
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В затоне Сибирский в Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь", сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Судно не эксплуатируется с 2018 года, людей на нем не было", — уточняет ведомство.

Площадь возгорания превысила 450 квадратных метров. В тушении участвуют 38 человек и 13 единиц техники. По последним данным, пожар локализован.
Теплоход построили в 1955 году на судоверфях в ГДР, тогда он получил название "Родина". В 2006 году судно прошло последнюю модернизацию и было переименовано в "Святую Русь".
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Нижегородская областьРоссияПроисшествия
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