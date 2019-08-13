Памфилова заявила, что ЦИК работает на вдумчивых избирателей

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ЦИК в своей работе рассчитывает на вдумчивых избирателей и экспертов, которые хотят самостоятельно разобраться в ситуации и сделать выводы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы работаем на вдумчивого избирателя, на вдумчивых политологов, экспертов, заинтересованных лиц, чтобы у них были возможности слышать аргументы разных сторон и делать выводы. Не обращая внимания на разные интерпретации, мы последовательно делаем то, что обязаны делать: четко соблюдать процедуры и то избирательное законодательство, которое существует", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы.

Она добавила, что заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты Мосгордумы проходят в открытом режиме с трансляцией в интернете, чтобы те, кто хочет самостоятельно разобраться в ситуации, могли сделать выводы.

ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.