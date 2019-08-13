Памфилова заявила, что ЦИК работает на вдумчивых избирателей

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ЦИК в своей работе рассчитывает на вдумчивых избирателей и экспертов, которые хотят самостоятельно разобраться в ситуации и сделать выводы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы работаем на вдумчивого избирателя, на вдумчивых политологов, экспертов, заинтересованных лиц, чтобы у них были возможности слышать аргументы разных сторон и делать выводы. Не обращая внимания на разные интерпретации, мы последовательно делаем то, что обязаны делать: четко соблюдать процедуры и то избирательное законодательство, которое существует", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы.
Она добавила, что заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов в депутаты Мосгордумы проходят в открытом режиме с трансляцией в интернете, чтобы те, кто хочет самостоятельно разобраться в ситуации, могли сделать выводы.
ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.