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РИА Новости

Власти Новой Зеландии одобрили выплаты зарплат в криптовалютах

12:48 13.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМайнинг-ферма
Майнинг-ферма
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Майнинг-ферма. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Новой Зеландии официально одобрили выплаты компаниям зарплат в криптовалютах, сообщает газета Financial Times.
"Новая Зеландия ... на законных основаниях поддержала компании, которые выплачивают зарплаты своим сотрудникам в криптовалютах, в результате чего этот класс активов приравняли к основным формам выплат... Постановлением властей Новой Зеландии разрешается выплата заработной платы в криптовалютах, таких как биткоины, с 1 сентября, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана как минимум к одной фиатной валюте и должна быть конвертируема в стандартную форму оплаты", - пишет издание.
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При этом самозанятые граждане не могут получать зарплаты в криптовалютах. Подоходный налог для компаний будет прежним.
На сегодняшний день выплаты в криптовалютах осуществляются также в Японии: криптосфера в стране законодательно урегулирована, а криптовалюты имеют статус законного платежного средства.
В России правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Однако принят был лишь один из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а два остальных прошли лишь первое чтение.
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