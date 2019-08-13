Власти Новой Зеландии одобрили выплаты зарплат в криптовалютах

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Новой Зеландии официально одобрили выплаты компаниям зарплат в криптовалютах, сообщает газета Власти Новой Зеландии официально одобрили выплаты компаниям зарплат в криптовалютах, сообщает газета Financial Times

"Новая Зеландия ... на законных основаниях поддержала компании, которые выплачивают зарплаты своим сотрудникам в криптовалютах, в результате чего этот класс активов приравняли к основным формам выплат... Постановлением властей Новой Зеландии разрешается выплата заработной платы в криптовалютах, таких как биткоины, с 1 сентября, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Выбранная цифровая валюта также должна быть привязана как минимум к одной фиатной валюте и должна быть конвертируема в стандартную форму оплаты", - пишет издание.

При этом самозанятые граждане не могут получать зарплаты в криптовалютах. Подоходный налог для компаний будет прежним.

На сегодняшний день выплаты в криптовалютах осуществляются также в Японии: криптосфера в стране законодательно урегулирована, а криптовалюты имеют статус законного платежного средства.