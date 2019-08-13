В ЛНР обвинили Киев в невыполнении договоренностей по ремонту моста на КПП

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил Киев в невыполнении договоренностей по подготовке к ремонту моста на КПП "Станица Луганская в Донбассе.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Специалисты МЧС ЛНР с первого августа обезвредили более 200 взрывоопасных предметов в районе КПП "Станица Луганская".

"Несмотря на мирные устремления руководства республики и Народной милиции, украинская сторона так и не выполнила свою часть договора, ссылаясь на мнимую угрозу для специалистов по разминированию, запрашивая продления сроков на проведение работ", - рассказал Осадчий журналистам.