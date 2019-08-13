Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T12:33Z
https://ria.ru/20190813/1557442964.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_1af304802d162818753718c267edf277.jpg
РИА Новости

Йеменские мятежники заявили об атаке аэропорта в Саудовской Аравии

12:33 13.08.2019
724
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
ДОХА, 13 авг - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что направили начиненные взрывчаткой беспилотники для атаки на крупнейший аэропорт на юго-западе Саудовской Аравии в городе Абхе, возглавляемая Эр-Риядом коалиция пока не подтвердила информацию.
"Военно-воздушные силы предприняли несколько наступательных операций, используя беспилотники "Касеф-2", на международный аэропорт в Абхе", - сообщил представитель хуситов подконтрольному им телеканалу "Аль-Масира".
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
12 августа, 22:27РИА Новости
Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
Мятежники регулярно обстреливают аэропорты Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом в ответ на удары арабской коалиции по их позициям в Йемене, которая с весны 2015 года ведет военные действия против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. Самому сильному обстрелу аэропорт в Абхе, куда после начала войны в Йемене были переведены многие рейсы из аэропортов соседних провинций, подвергся в июне. Тогда в результате двух атак, в том числе с использованием баллистической ракеты, был убит один и пострадали более 30 человек.
Город Аден, Йемен
11 августа, 18:31РИА Новости
В Йемене заявили о военных машинах из ОАЭ на стороне сепаратистов в Адене
312000
Обсудить 0
Саудовская АравияЙемен
Рекомендуем
Фронтовые бомбардировщики Су-24
Экипировку летчиков боевой авиации модернизируют после операции в Сирии
РИА
Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Встреча лидеров России, Ирана и Турции состоится, заявил Песков
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи
Сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
Эксперт рассказал, зачем США и Турция препятствуют освобождению Идлиба
Лента
новостей
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются расчленить Йемен, заявил Хаменеи
Повстанцы-хуситы
Запущенный хуситами по саудовскому аэропорту беспилотник упал в Йемене
Иракский военный
Иракские силовики ликвидировали десять боевиков ИГ*
Полицейский у ворот генерального консульства Российской федерации во Львове
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция и США создают центр по контролю зоны безопасности в Сирии
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
В Турции подтвердили данные о прибытии американских военных
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Песков рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом Ночные волки международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе за рулем мотоцикла Урал с коляской. 10 августа 2019
В России оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Песков рассказал о работе по формированию конституционного комитета Сирии
Флаг Гибралтара и Великобритании
Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера
Паспорт гражданина Украины
Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния