Йеменские мятежники заявили об атаке аэропорта в Саудовской Аравии

ДОХА, 13 авг - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что направили начиненные взрывчаткой беспилотники для атаки на крупнейший аэропорт на юго-западе Саудовской Аравии в городе Абхе, возглавляемая Эр-Риядом коалиция пока не подтвердила информацию.
"Военно-воздушные силы предприняли несколько наступательных операций, используя беспилотники "Касеф-2", на международный аэропорт в Абхе", - сообщил представитель хуситов подконтрольному им телеканалу "Аль-Масира".
Мятежники регулярно обстреливают аэропорты Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом в ответ на удары арабской коалиции по их позициям в Йемене, которая с весны 2015 года ведет военные действия против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. Самому сильному обстрелу аэропорт в Абхе, куда после начала войны в Йемене были переведены многие рейсы из аэропортов соседних провинций, подвергся в июне. Тогда в результате двух атак, в том числе с использованием баллистической ракеты, был убит один и пострадали более 30 человек.