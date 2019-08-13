Росприроднадзор одобрил проект рекультивации Челябинской свалки

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты Росприродназдора утвердили заключение государственной экологической экспертизы проекта рекультивации свалки в Челябинске, говорится в сообщении Минприроды.

"Росприроднадзор по Челябинской области утвердил заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации по рекультивации территории городской свалки в Челябинске", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, проектная документация соответствует техническим регламентам и законодательным актам РФ, нормативной и методической документации по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов.

"Согласно заключению экспертной комиссии, реализация намечаемой деятельности не приведет к превышению допустимых уровней воздействия на окружающую среду", - говорится в документе.

По данным Минприроды, рекультивация свалки предусматривает: устройство хозяйственно-бытовой зоны; устройство промежуточной изоляции привозным грунтом; возведение подпорной армогрунтовой стены; выполнение технического и биологического этапов рекультивации с устройством рекультивационного покрытия из грунто- и геосинтетических материалов, препятствующего поступлению атмосферных осадков в тело свалки и выходу свалочного газа (биогаза) в атмосферный воздух; выполнение рекультивации территории вокруг вновь сформированного тела свалки; устройство пруда-усреднителя ливневых и талых вод; ​устройство системы сбора и очистки фильтрата, ливневых и талых вод; укрепленная выемка под теплотрассой; устройство системы сбора и утилизации биогаза; устройство водоотводного коллектора (отдельный проект) для транспортировки очищенных вод с площадки рекультивируемой свалки.

Городская мусорная свалка работала в Челябинске несколько десятков лет, закрыть ее пытались с 1989 года. Принимать отходы она перестала с сентября 2018 года. Тело свалки возвышается над окружающей территорией на 40 метров до абсолютной отметки 292,5 метров, рекультивации подлежит территория площадью 673,7 тысяч метров квадратных.

По данным пресс-службы минэкологии региона, в результате рекультивации свалки ожидается снижение выбросов в атмосферу Челябинска и области на 40 миллионов кубометров (от обезвреживания свалочного газа полигона), также будет ликвидирована угроза попадания токсичного фильтрата в реку Миасс и городской водозабор. Кроме того, планируется восстановить более 55 гектаров земель.