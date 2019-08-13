В ЦИК рекомендовали отклонить жалобы двух кандидатов в МГД

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобы на отказ в регистрации Ивана Кульнева и представителя партии "Справедливая Россия" Александра Соловьева кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

Ранее Мосгоризбирком признал недействительными все подписи, представленные Кульневым. В ходе заседания рабочей группы стало известно, что заявитель согласился с аргументами, приведенными ЦИК, по поводу признания недействительными его подписных листов. Кроме того, у Кульнева возникли проблемы с заполнением необходимых справок.

"Жалобу Ивана Кульнева оставить без удовлетворения", - говорится в проекте постановления ЦИК, за который проголосовали члены рабочей группы.

Соловьеву по результатам проверки в ЦИК вернули 399 подписей избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватает еще 1193 достоверных подписей. "Жалобу Александра Соловьева оставить без удовлетворения", - говорится в проекте постановления ЦИК.

Окончательное решение по жалобам Кульнева и Соловьева ЦИК примет на заседании во вторник.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.