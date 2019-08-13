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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ЦИК рекомендовали отклонить жалобы двух кандидатов в МГД

12:28 13.08.2019 (обновлено: 14:37 13.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ЦИК России
Работа ЦИК России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобы на отказ в регистрации Ивана Кульнева и представителя партии "Справедливая Россия" Александра Соловьева кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
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Ранее Мосгоризбирком признал недействительными все подписи, представленные Кульневым. В ходе заседания рабочей группы стало известно, что заявитель согласился с аргументами, приведенными ЦИК, по поводу признания недействительными его подписных листов. Кроме того, у Кульнева возникли проблемы с заполнением необходимых справок.
"Жалобу Ивана Кульнева оставить без удовлетворения", - говорится в проекте постановления ЦИК, за который проголосовали члены рабочей группы.
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Соловьеву по результатам проверки в ЦИК вернули 399 подписей избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватает еще 1193 достоверных подписей. "Жалобу Александра Соловьева оставить без удовлетворения", - говорится в проекте постановления ЦИК.
Окончательное решение по жалобам Кульнева и Соловьева ЦИК примет на заседании во вторник.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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