В Хабаровске строят вторую дамбу перед приходом волны паводка на Амуре

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Вода заходит и во дворы краевой столицы. Подтоплены около 1,3 тысячи дач на островах у Хабаровска. На утро 13 августа уровень воды у краевой столицы был на отметке 558 сантиметров (+9 сантиметров за сутки) при опасном явлении в 600. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 сантиметров.