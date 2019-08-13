В Хабаровске строят вторую дамбу перед приходом волны паводка на Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Вторую дамбу строят в Хабаровске для защиты города от волны паводка на Амуре, сообщает мэрия.
В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре введен режим ЧС. Вода заходит и во дворы краевой столицы. Подтоплены около 1,3 тысячи дач на островах у Хабаровска. На утро 13 августа уровень воды у краевой столицы был на отметке 558 сантиметров (+9 сантиметров за сутки) при опасном явлении в 600. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 сантиметров.
"Строительство нового гидротехнического сооружения началось близ северных ворот стадиона имени Ленина. Муниципальное предприятие "Южное" должно в короткие сроки возвести там дамбу протяженностью 600 метров и высотой, способной сдержать уровень амурской воды в 7,5 метров. Для этого потребуется 4,5 тысячи кубометров сланца", - говорится в сообщении.
Завершить работы планируется к вечеру 14 августа. Грузовики будут работать круглосуточно.
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