Кузбасс попросил запретить рекламу и выдачу займов в местах скопления людей

КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Власти Кузбасса обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер.

"Объем выданных потребительских кредитов жителям Кемеровской области за первое полугодие 2019 года увеличился более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 104,3 миллиарда рублей при общей ссудной задолженности населения региона в размере 261,1 миллиардов рублей… На каждого кузбассовца 98 тысяч рублей приходится долг на сегодня… Мы недавно вышли с инициативой в Госдуму … наложить запрет на распространение рекламы и выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей", – сообщил замгубернатора.

Венгер подчеркнул, что в этом Кузбасс поддержали Томская, Новосибирская, Тюменская, Нижегородская области, Алтайский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский край.

Он отметил, что для снижения общего уровня закредитованности населения идет работа по повышению финансовой грамотности: гражданам разъясняют, как оценивать свои финансовые возможности и определять оптимальный уровень кредитной нагрузки.