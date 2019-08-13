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РИА Новости

Кузбасс попросил запретить рекламу и выдачу займов в местах скопления людей

12:19 13.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОбъявление "Быстрые деньги"
Объявление Быстрые деньги
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Объявление "Быстрые деньги". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Власти Кузбасса обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер.
"Объем выданных потребительских кредитов жителям Кемеровской области за первое полугодие 2019 года увеличился более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 104,3 миллиарда рублей при общей ссудной задолженности населения региона в размере 261,1 миллиардов рублей… На каждого кузбассовца 98 тысяч рублей приходится долг на сегодня… Мы недавно вышли с инициативой в Госдуму … наложить запрет на распространение рекламы и выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей", – сообщил замгубернатора.
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Венгер подчеркнул, что в этом Кузбасс поддержали Томская, Новосибирская, Тюменская, Нижегородская области, Алтайский, Краснодарский, Приморский и Хабаровский край.
Он отметил, что для снижения общего уровня закредитованности населения идет работа по повышению финансовой грамотности: гражданам разъясняют, как оценивать свои финансовые возможности и определять оптимальный уровень кредитной нагрузки.
В Кузбассе создан Координационный Совет для обеспечения согласованных действий всех участников финансового просвещения, разработана и реализуется программа повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности, которая охватывает все категории населения: от детей дошкольного возраста до пенсионеров. На базе опорного Кемеровского госуниверситета создан Центр повышения финансовой грамотности, который объединяет всех участников финансового просвещения и организует их взаимодействие.
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