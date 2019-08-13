Пожар на греческом острове Эвбея не угрожает туристам, заявил туроператор

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар, который начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин и стал причиной смога в столице, абсолютно не угрожает туристам, которые отдыхают на побережье, сообщил РИА Новости управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

Сильный лесной пожар начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, на тушение направлены десятки машин. Возгорание произошло в три часа ночи в лесном массиве в районе Агрилица в муниципалитете Дирфия и Мессапия в центральной части острова. Сразу же туда были направлены 45 пожарных с 20 машинами, а вскоре группировка была усилена. Сейчас с огнем борются 80 пожарных на 39 машинах, семь пеших групп с более чем 40 пожарными. Кроме того, с рассветом задействованы четыре самолета и два вертолета.

Собеседник агентства напомнил, что в Греции в августе практически всегда стоит сильная жара и дует ветер, в такой обстановке пожары случаются часто, поэтому соответствующие службы усиленно контролируют ситуацию.

"Единственная информация в прессе о пожарах касается возгорания в лесу на острове Эвбея. Смог оттуда достигает Афин. Остров находится в 80 километрах от столицы страны, но туристов там немного, а россияне его практически не посещают. Греков беспокоит обстановка в Эвбее, так как там расположен природный заповедник, которых не так уж много в Греции. Но людям, в том числе и местным жителям на острове опасность не грозит, хотя на всякий случай к эвакуации там все готово", - прокомментировал ситуацию Харитидис.