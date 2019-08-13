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РИА Новости

Пожар на греческом острове Эвбея не угрожает туристам, заявил туроператор

12:15 13.08.2019 (обновлено: 13:14 13.08.2019)
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© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара
© AP Photo / Petros Giannakouris
Сотрудник пожарной службы Греции во время тушения лесного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар, который начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин и стал причиной смога в столице, абсолютно не угрожает туристам, которые отдыхают на побережье, сообщил РИА Новости управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.
Сильный лесной пожар начался в ночь на вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, на тушение направлены десятки машин. Возгорание произошло в три часа ночи в лесном массиве в районе Агрилица в муниципалитете Дирфия и Мессапия в центральной части острова. Сразу же туда были направлены 45 пожарных с 20 машинами, а вскоре группировка была усилена. Сейчас с огнем борются 80 пожарных на 39 машинах, семь пеших групп с более чем 40 пожарными. Кроме того, с рассветом задействованы четыре самолета и два вертолета.
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Собеседник агентства напомнил, что в Греции в августе практически всегда стоит сильная жара и дует ветер, в такой обстановке пожары случаются часто, поэтому соответствующие службы усиленно контролируют ситуацию.
"Единственная информация в прессе о пожарах касается возгорания в лесу на острове Эвбея. Смог оттуда достигает Афин. Остров находится в 80 километрах от столицы страны, но туристов там немного, а россияне его практически не посещают. Греков беспокоит обстановка в Эвбее, так как там расположен природный заповедник, которых не так уж много в Греции. Но людям, в том числе и местным жителям на острове опасность не грозит, хотя на всякий случай к эвакуации там все готово", - прокомментировал ситуацию Харитидис.
"Точно могу сказать, что в туристических зонах нет опасности пожаров. Многие туристы даже и не знают, что где-то горят леса. Никто не собирается заканчивать свой отдых раньше времени или отказываться от приобретенных туров в Грецию из-за возгораний", - заверил он.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмДимитрис ХаритидисГрецияВ мире
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