Эксперты назвали слова Трампа о взрыве под Архангельском блефом

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Дональд Трамп блефует, связывая взрыв в Архангельской области с ракетой "Буревестник": судя по всему, он базируется даже не на докладах разведки, а на публикациях СМИ.

Этой ночью по московскому времени Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что США "многое узнали" из взрыва во ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки под Архангельском. По словам президента США, Вашингтон располагает аналогичными, "хотя и более современными технологиями".

Вслед за New York Times Трамп написал, что взорваться могла SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".

"США не располагают никакой информацией, кроме той, что была распространена в пресс-релизе "Росатома" по данному инциденту: эти работы имеют соответствующий гриф секретности и контрразведывательное обеспечение по линии ФСБ России", - полагает член общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

С ним согласился член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

"Трамп, как это ни странно, делая подобные громкие заявления, опирается даже не на доклады американской разведки, а на публикации СМИ. По этой теме западная пресса успела ткнуть пальцем в небо. Уверен, что он просто прочел одну из статей, в которой излагалась версия, что взрыв произошел на ядерной двигательной установке ракеты "Буревестник"", - отметил собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что ни автор этой заметки, ни президент США "понятия не имеют" о различиях между изотопными источниками энергии и ядерными реакторами, которые используются в разных типах силовых установок.

При этом Коротченко напомнил, что неудачи – это часть любого большого проекта, тем более в оборонной отрасли, хотя в данном случае последствия печальнее обычного – погибли пять человек.

"Любая авария и катастрофа служит поводом для того, чтобы извлечь уроки. Все разработки "Росатома", которые ведутся в интересах Минобороны РФ…, в любом случае будут доведены до конца", - считает эксперт.

Комментируя же слова Трампа о технологическом превосходстве США над РФ в сфере новейших вооружений, Коротченко подчеркнул, что такие громкие заявления должны подкрепляться демонстрацией американских образцов. Остальное можно считать "популизмом и внешнеполитическим блефом".

Взрыв прогремел на военном полигоне в Архангельской области в минувший четверг, 8 августа. По заявлению Минобороны, ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, но детали проекта официально не раскрываются.