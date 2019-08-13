В России создают новую машину инженерной разведки и разминирования

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты "Курганмашзавода" (входит в госкорпорацию "Ростех") создают новую машину инженерной разведки и разминирования на гусеничном шасси по заказу российских инженерных войск, сообщил во вторник РИА Новости индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"В СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения) "Курганмашзавода" ведутся работы по созданию современных средств инженерной разведки и разминирования по заданию Минобороны РФ. В интересах инженерных войск СКБМ разрабатывает специальное гусеничное шасси для инженерной разведывательной машины", -сказал он.