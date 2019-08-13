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РИА Новости
Новое оружие России

В России создают новую машину инженерной разведки и разминирования

12:12 13.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты "Курганмашзавода" (входит в госкорпорацию "Ростех") создают новую машину инженерной разведки и разминирования на гусеничном шасси по заказу российских инженерных войск, сообщил во вторник РИА Новости индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.
"В СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения) "Курганмашзавода" ведутся работы по созданию современных средств инженерной разведки и разминирования по заданию Минобороны РФ. В интересах инженерных войск СКБМ разрабатывает специальное гусеничное шасси для инженерной разведывательной машины", -сказал он.
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"Курганмашзавод" – одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты и их модификации, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения - гусеничные вездеходы, мини-погрузчики с бортовым поворотом и другое. Является одним из градообразующих для региона
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Новое оружие РоссииРостехСергей АбрамовКурганмашзаводБезопасность
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