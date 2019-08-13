В Москве разработали новую систему удаленного управления уличным освещением

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Систему удаленного управления городским освещением разработала компания-резидент особой экономической зоны Москвы, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Технология московского предприятия "Микрон" позволяет минимизировать расходы на электроэнергию, упрощает поиск неисправных ламп и дает возможность включать/выключать фонари и регулировать их яркость, как группами, так и в индивидуальном порядке, говорится в информации пресс-службы.

"Интернет вещей - одно из основных направлений развития современного производства. При этом технологии интернета вещей могут использоваться для совершенствования городской инфраструктуры, автоматизации производственных процессов на предприятиях, в умных домах. Для расширения списка областей применения интернета вещей разработчики непрерывно совершенствуют исследовательскую и производственную базы, что, безусловно, требует существенных вложений", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Прохоров напомнил, что компания "Микрон" является резидентом особой экономической зоны Москвы, и, благодаря налоговым льготам, получаемым в качестве государственной поддержки от правительства города, активно инвестирует в развитие в столице передовых технологий.

Новое изобретение компании может применяться в сфере ЖКХ и других объектах критической инфраструктуры, а также на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, теплицах и других системах промышленного освещения, использующих фонари с газоразрядными лампами и светодиодные светильники, для их автоматизации и повышения эффективности, отмечается в сообщении.