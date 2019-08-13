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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве разработали новую систему удаленного управления уличным освещением

12:09 13.08.2019
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Башня Эволюция в Москва-Сити. Виды Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Систему удаленного управления городским освещением разработала компания-резидент особой экономической зоны Москвы, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Технология московского предприятия "Микрон" позволяет минимизировать расходы на электроэнергию, упрощает поиск неисправных ламп и дает возможность включать/выключать фонари и регулировать их яркость, как группами, так и в индивидуальном порядке, говорится в информации пресс-службы.

"Интернет вещей - одно из основных направлений развития современного производства. При этом технологии интернета вещей могут использоваться для совершенствования городской инфраструктуры, автоматизации производственных процессов на предприятиях, в умных домах. Для расширения списка областей применения интернета вещей разработчики непрерывно совершенствуют исследовательскую и производственную базы, что, безусловно, требует существенных вложений", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Прохоров напомнил, что компания "Микрон" является резидентом особой экономической зоны Москвы, и, благодаря налоговым льготам, получаемым в качестве государственной поддержки от правительства города, активно инвестирует в развитие в столице передовых технологий.
Новое изобретение компании может применяться в сфере ЖКХ и других объектах критической инфраструктуры, а также на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, теплицах и других системах промышленного освещения, использующих фонари с газоразрядными лампами и светодиодные светильники, для их автоматизации и повышения эффективности, отмечается в сообщении.
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По данным пресс-службы, устройство представляет собой беспроводной криптозащищённый радиоконтроллер, который может работать на различных стандартах связи. Прибор, устанавливаемый на уличных фонарях, имеет высокую степенью защиты от пыли и влаги, а заряд его батареи обеспечивает работу в течение десяти лет. Активация происходит автоматически при первой подаче питания на фонарь, после чего радиоконтроллеры реагируют на изменения всех заданных параметров устройств освещения. Данные поступают в централизованную облачную платформу и доступны для обработки и принятия оперативных решений в режиме онлайн в личном кабинете оператора и на пульте диспетчера.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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