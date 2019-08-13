МЧС ЛНР обезвредило более 200 взрывоопасных предметов у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики с 1 августа обезвредили более 200 взрывоопасных предметов на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.

"За время проведения работ обнаружено и обезврежено более 200 взрывоопасных предметов, также проведена вырубка деревьев и дополнительная проверка периметра выполнения работ на наличие взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляли постоянный мониторинг хода разминирования местности и зафиксировали интенсивные работы со стороны ЛНР по разминированию и очистке местности по обе стороны моста.