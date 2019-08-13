МЧС ЛНР обезвредило более 200 взрывоопасных предметов у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики с 1 августа обезвредили более 200 взрывоопасных предметов на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.
"За время проведения работ обнаружено и обезврежено более 200 взрывоопасных предметов, также проведена вырубка деревьев и дополнительная проверка периметра выполнения работ на наличие взрывоопасных предметов", - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляли постоянный мониторинг хода разминирования местности и зафиксировали интенсивные работы со стороны ЛНР по разминированию и очистке местности по обе стороны моста.
"Подразделения Народной милиции в полной мере выполняли условия достигнутого перемирия, не поддавались на провокации противника с целью скорейшего выполнения работ", - сказали в пресс-службе оборонного ведомства.
3 августа, 08:00РИА НовостиМир начинается со Станицы Луганской