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РИА Новости

Британские ВВС поднимали истребители для перехвата российских Ту-142

12:05 13.08.2019 (обновлено: 13:02 13.08.2019)
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© Фото : страница Royal Air Force в TwitterФото российского Ту-142, опубликованное британскими ВВС
Фото российского Ту-142, опубликованное британскими ВВС
© Фото : страница Royal Air Force в Twitter
ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Истребители Typhoon британских ВВС в понедельник перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142, сообщило Минобороны Великобритании.

"Два самолета-"медведя" Ту-142 были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании. "Медведи" были перехвачены и сопровождены Typhoon при поддержке танкера Voyager", — заявило ведомство в Twitter.

Как уточняется в сообщении, Typhoon вылетали с военной базы Лоссимут в Шотландии.
На прошлой неделе истребители ВВС Великобритании также поднимались в воздух для сопровождения двух Ту-95.
Королевские военно-воздушные силы постоянно отслеживают полеты российских самолетов у своих рубежей, которые, однако, не заходят в воздушное пространство Британии. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.
Оборонное ведомство России неоднократно подчеркивало, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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