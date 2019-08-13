Британские ВВС поднимали истребители для перехвата российских Ту-142

ЛОНДОН, 13 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Истребители Typhoon британских ВВС в понедельник перехватили и сопроводили два российских самолета Ту-142, сообщило Минобороны Великобритании.

"Два самолета-"медведя" Ту-142 были замечены на радаре приближающимися к воздушному пространству Великобритании. "Медведи" были перехвачены и сопровождены Typhoon при поддержке танкера Voyager", — заявило ведомство в Twitter.

Как уточняется в сообщении, Typhoon вылетали с военной базы Лоссимут в Шотландии.

RAF Typhoons scrambled again on 12th August to intercept Russian aircraft. Two Tupolev Tu-142 Bears were seen on radar approaching UK airspace. The Bears were intercepted and shadowed by Typhoons from @RAFLossiemouth, supported by a Voyager tanker from @RAFBrizeNorton. pic.twitter.com/HIy2SZOnqw — Royal Air Force (@RoyalAirForce) 13 августа 2019 г.

На прошлой неделе истребители ВВС Великобритании также поднимались в воздух для сопровождения двух Ту-95.

Королевские военно-воздушные силы постоянно отслеживают полеты российских самолетов у своих рубежей, которые, однако, не заходят в воздушное пространство Британии. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.