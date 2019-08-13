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РИА Новости

Российские силовики могут получить боевой снегоболотоход

12:02 13.08.2019
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© Фото : госкорпорация "Ростех"Вездеход ТМ-140
Вездеход ТМ-140
© Фото : госкорпорация "Ростех"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты Курганмашзавода (входит в Ростех) создают специальную модификацию гражданского снегоболотохода ТМ-140 для российских силовых структур, сообщил РИА Новости во вторник индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.
"Универсальная грузовая платформа снегоболотохода ТМ-140 разработки "Курганмашзавода" позволяет устанавливать на машину различные модули и технологическое оборудование. Сегодня прорабатывается вопрос по установке боевого телеуправляемого модуля с пулемётной установкой с целью продвигать такую машину в силовые структуры", - сказал Абрамов.
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Другими перспективными разработками Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в "Курганмашзавод") является бронетранспортер БТ-3Ф и легкий танк на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевого отделения от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
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РоссияБезопасность
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