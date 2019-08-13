Российские силовики могут получить боевой снегоболотоход

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты Курганмашзавода (входит в Ростех) создают специальную модификацию гражданского снегоболотохода ТМ-140 для российских силовых структур, сообщил РИА Новости во вторник индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

"Универсальная грузовая платформа снегоболотохода ТМ-140 разработки "Курганмашзавода" позволяет устанавливать на машину различные модули и технологическое оборудование. Сегодня прорабатывается вопрос по установке боевого телеуправляемого модуля с пулемётной установкой с целью продвигать такую машину в силовые структуры", - сказал Абрамов.