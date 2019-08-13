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РИА Новости

Боевые машины пехоты БМП-3 получат новый комплекс активной защиты

12:01 13.08.2019
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© Фото : госкорпорация "Ростех"Боевая бронированная гусеничная машина - БМП-3
Боевая бронированная гусеничная машина - БМП-3
© Фото : госкорпорация "Ростех"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские боевые машины пехоты БМП-3 при модернизации получат новые средства активной защиты, сообщил во вторник РИА Новости индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
Активная защита - разновидность защиты боевой машины, представляющая собой систему, которая при обнаружении приближающегося к танку противотанкового боеприпаса (ракеты, гранаты и так далее) ставит помехи, уничтожающие, или сильно ослабляющие действие атакующего боевого припаса. Применение такой системы позволяет повысить живучесть бронетехники в два - три раза и более раза.
"Модернизационный потенциал БМП-3 далеко не исчерпан. В настоящее время разрабатываются системы защиты от баллистических средств поражения, РПГ-7, СПГ-9, возможности увеличения пассивной защиты, а также прорабатывается вопрос интеграции в изделие средств активной защиты", - сказал Абрамов.
Боевая машина пехоты (БМП-3) предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, а также повышения его защищенности. Машина вооружена 100-миллиметровым орудием 2А42, 30-миллиметровой пушкой 2А72, а также тремя пулеметами ПКТ калибра 7,62 миллиметра.
Боевая машина пехоты БМП-3
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БМП-3РостехСергей АбрамовБезопасность
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