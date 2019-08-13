Боевые машины пехоты БМП-3 получат новый комплекс активной защиты

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские боевые машины пехоты БМП-3 при модернизации получат новые средства активной защиты, сообщил во вторник РИА Новости индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Активная защита - разновидность защиты боевой машины, представляющая собой систему, которая при обнаружении приближающегося к танку противотанкового боеприпаса (ракеты, гранаты и так далее) ставит помехи, уничтожающие, или сильно ослабляющие действие атакующего боевого припаса. Применение такой системы позволяет повысить живучесть бронетехники в два - три раза и более раза.

"Модернизационный потенциал БМП-3 далеко не исчерпан. В настоящее время разрабатываются системы защиты от баллистических средств поражения, РПГ-7, СПГ-9, возможности увеличения пассивной защиты, а также прорабатывается вопрос интеграции в изделие средств активной защиты", - сказал Абрамов.