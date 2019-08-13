Эксперт призвал страны ОДКБ нормализовать обстановку в Киргизии

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Дело экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является поводом для серьезной работы ОДКБ по нормализации обстановки в этой стране, Россия должна сыграть в этом ведущую роль, считает политолог, директор по спецпроектам Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

Ранее во вторник Генпрокуратура Киргизии заявила, что Атамбаева обвиняют в убийстве и других особо тяжких преступлениях. Ему может грозить пожизненное заключение.

"Как только Атамбаев перешёл границы политической договоренности, стал играть на обострение - стал ясно, что государство применит свою монополию на насилие. Здесь Атамбаеву может грозить не только эпизод с гибелью спецназовца, которую, кстати, надо еще доказать. Есть и другие интересные вещи – коррупция, контрабандные товары на многомиллиардные суммы. Статей много может быть. Я призываю к сдержанной и правовой оценке этой информации", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

В деле Атамбаева важны два момента, подчеркнул Солозобов. Во-первых, важно, чтобы оно не превратилось в банальное сведение счетов, отметил он.

"Человека в любой камере в любой стране можно довести до самоубийства. Этого бы хотелось избежать... Второй момент: Киргизия – это повод для серьезной работы по нормализации обстановки в этой стране. Своими силами Киргизии вряд ли уже удастся справиться, ситуация сложная. Тут нужно коллективное ответственное решение всех стран ОДКБ. Я думаю, что тут основную роль должны сыграть РФ, Узбекистан и Казахстан", - резюмировал эксперт.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.