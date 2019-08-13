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РИА Новости

Лукашенко пообещал поговорить с правоохранительным блоком

11:56 13.08.2019 (обновлено: 12:44 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны, на котором пойдет речь о "злободневных вопросах".
Как передает во вторник пресс-служба главы государства, данное заявление было сделано в ходе рабочей встречи с председателем Следственного комитета республики Иваном Носкевичем.
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"В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой - скорее всего, на следующей неделе - встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, - это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен… - по главному инженеру завода колесных тягачей (Минскому заводу колесных тягачей – ред.). Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", - заявил Лукашенко.
Президент отметил, что не понимает, как можно задержать человека, посадить в следственный изолятор и "держать его в четырех стенах четыре года". "Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер обратил внимание, что именно результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом. По словам главы государства, к людям нужно относиться "по-человечески". Кроме того, Лукашенко поинтересовался у Носкевича итогами работы СК за прошедший период этого года, а также расследованием наиболее резонансных уголовных дел.
Глава Следственного комитета со своей стороны сообщил, что в январе-июле в Белоруссии был отмечен рост преступности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это повлекло рост числа возбужденных уголовных дел", - добавил Носкевич.
Суд Первомайского района Минска 19 июля освободил из-под стражи в зале суда главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача, признав его невиновным в получении взяток. Головач был задержан весной 2015 года вместе с рядом сотрудников предприятия по обвинению во взятках. Весной 2018 года ему был вынесен оправдательный приговор, его освободили из-под стражи в зале суда, но тут же задержали в связи с новым обвинением в коррупционных преступлениях - получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Гособвинитель просил для Головача девять лет лишения свободы и конфискацию всего имущества. Головач своей вины не признавал и надеялся на оправдательный приговор.
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