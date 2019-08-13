Лукашенко пообещал поговорить с правоохранительным блоком

МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны, на котором пойдет речь о "злободневных вопросах".

Как передает во вторник пресс-служба главы государства, данное заявление было сделано в ходе рабочей встречи с председателем Следственного комитета республики Иваном Носкевичем.

"В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой - скорее всего, на следующей неделе - встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, - это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен… - по главному инженеру завода колесных тягачей (Минскому заводу колесных тягачей – ред.). Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что не понимает, как можно задержать человека, посадить в следственный изолятор и "держать его в четырех стенах четыре года". "Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что именно результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом. По словам главы государства, к людям нужно относиться "по-человечески". Кроме того, Лукашенко поинтересовался у Носкевича итогами работы СК за прошедший период этого года, а также расследованием наиболее резонансных уголовных дел.

Глава Следственного комитета со своей стороны сообщил, что в январе-июле в Белоруссии был отмечен рост преступности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это повлекло рост числа возбужденных уголовных дел", - добавил Носкевич.