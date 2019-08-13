В день рождения Толстого выйдет альбом со звуками "Ясной Поляны"

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Альбом с записями звуков усадьбы "Ясная Поляна", голоса Льва Толстого и местного фольклора выйдет на стриминговых площадках в день рождения писателя – девятого сентября, сообщили в пресс-службе одного из участников проекта, корпорации "Ростех".

Музыканты и саунд-дизайнеры с помощью специального оборудования в течение недели фиксировали звуки яснополянской усадьбы: голоса птиц, шелест листвы, жужжание насекомых, бой часов XVIII века, скрип половиц, рояль, на котором играли писатель и его гости. В их распоряжении были также архивные записи.

"Мы хотим, чтобы слушатель будущего альбома воспринял как музыку те звуки "Ясной Поляны", которые мы не всегда замечаем. Итогом коллаборации станет музыкальное произведение, созданное из самого фона жизни писателя", — сказала заведующая отделом международных проектов музея-усадьбы "Ясная Поляна" Юлия Вронская.

Арт-проект "Ясная Октава" - продолжение международного театрального фестиваля "Толстой", который ежегодно проходит на родине писателя летом.