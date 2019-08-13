В ОЭЗ "Дубна" создадут центр электронно-лучевой обработки медизделий

О совместной реализации инновационного проекта, который полностью закроет потребности предприятий медико-технического кластера Подмосковья в стерилизации как составной части производства одноразовых медицинских изделий, договорились компания ООО "Гранат Био Тех" и Управляющая компания "Акцентр".

"Создание центра электронно-лучевой обработки на базе ОЭЗ "Дубна" положительным образом повлияет на рост доли продукции отечественных предприятий на российском рынке", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.

По словам зампреда правительства региона, инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей, а для его реализации потребуется до 55 специалистов.