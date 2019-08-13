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РИА Новости
Новости Подмосковья

В ОЭЗ "Дубна" создадут центр электронно-лучевой обработки медизделий

11:49 13.08.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники производства на территории особой экономической зоны "Дубна"
Сотрудники производства на территории особой экономической зоны Дубна
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центр электронно-лучевой обработки медицинских изделий однократного применения создадут на базе особой экономической зоны "Дубна", сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.
О совместной реализации инновационного проекта, который полностью закроет потребности предприятий медико-технического кластера Подмосковья в стерилизации как составной части производства одноразовых медицинских изделий, договорились компания ООО "Гранат Био Тех" и Управляющая компания "Акцентр".

"Создание центра электронно-лучевой обработки на базе ОЭЗ "Дубна" положительным образом повлияет на рост доли продукции отечественных предприятий на российском рынке", - цитирует пресс-служба главу ведомства Вадима Хромова.

По словам зампреда правительства региона, инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей, а для его реализации потребуется до 55 специалистов.
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