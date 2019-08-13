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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

11:49 13.08.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза во вторник нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее заявило, что в понедельник не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"С начала текущих суток по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 августа вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, украинские силовики вели обстрелы из крупнокалиберного пулемета в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Сокольники и Нижнее Лозовое, а также в направлении Золотого-5 из стрелкового оружия.
"Защитники республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня", - заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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