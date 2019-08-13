В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза во вторник нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее заявило, что в понедельник не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"С начала текущих суток по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 13 августа вооруженные формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, украинские силовики вели обстрелы из крупнокалиберного пулемета в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Сокольники и Нижнее Лозовое, а также в направлении Золотого-5 из стрелкового оружия.