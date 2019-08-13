Защита Вышинского объяснила перенос рассмотрения жалобы на арест журналиста

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на его арест до 19 сентября из-за занятости адвокатов в других делах, заявил во вторник его защитник Андрей Доманский.

Киевский апелляционный суд во вторник перенес рассмотрение жалобы Вышинского на 20 августа.

"Другие адвокаты, которые принимают участие в данном деле, не смогли прибыть вовремя на данное судебное заседание, поскольку они принимают участие в другом уголовном деле… Поэтому было подано ходатайство с учетом (интересов - ред.) нашего подзащитного Кирилла Вышинского, чтобы у него было минимум два защитника для обеспечения права на защиту. Было подано ходатайство (о переносе), оно было поддержано судом", - заявил Добманский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.