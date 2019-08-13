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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Защита Вышинского объяснила перенос рассмотрения жалобы на арест журналиста

11:47 13.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский . Архивное фото
КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на его арест до 19 сентября из-за занятости адвокатов в других делах, заявил во вторник его защитник Андрей Доманский.
Киевский апелляционный суд во вторник перенес рассмотрение жалобы Вышинского на 20 августа.
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"Другие адвокаты, которые принимают участие в данном деле, не смогли прибыть вовремя на данное судебное заседание, поскольку они принимают участие в другом уголовном деле… Поэтому было подано ходатайство с учетом (интересов - ред.) нашего подзащитного Кирилла Вышинского, чтобы у него было минимум два защитника для обеспечения права на защиту. Было подано ходатайство (о переносе), оно было поддержано судом", - заявил Добманский в ходе общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
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