АТОР: в зоне пожаров на Гран-Канарии нет российских туристов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В зоне пожаров на испанском острове Гран-Канария нет организованных туристов из России, так как россияне в зоне Канарского архипелага предпочитают отдыхать на острове Тенерифе, где есть прямое авиасообщение, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе со ссылкой на данные туроператоров.

Пожарным пока не удается взять под контроль крупный пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), который уже уничтожил 1,5 тысячи гектаров леса. В общей сложности эвакуированы более тысячи человек, рано утром в понедельник свои дома были вынуждены покинуть более ста жителей муниципалитетов Артенара и Техеда.

АТОР ссылается на информацию островных властей, которые заверяют, что огонь не угрожает популярным туристическим зонам. О пострадавших или переселенных туристах и угрозе курортным зонам не сообщается.