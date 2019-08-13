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РИА Новости
Туризм

АТОР: в зоне пожаров на Гран-Канарии нет российских туристов

12:14 13.08.2019
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© REUTERS / CarreterasGCЛесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. 11 августа 2019
Лесные пожары на острове Гран-Канария, Испания. 11 августа 2019
© REUTERS / CarreterasGC
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В зоне пожаров на испанском острове Гран-Канария нет организованных туристов из России, так как россияне в зоне Канарского архипелага предпочитают отдыхать на острове Тенерифе, где есть прямое авиасообщение, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе со ссылкой на данные туроператоров.
Пожарным пока не удается взять под контроль крупный пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), который уже уничтожил 1,5 тысячи гектаров леса. В общей сложности эвакуированы более тысячи человек, рано утром в понедельник свои дома были вынуждены покинуть более ста жителей муниципалитетов Артенара и Техеда.
АТОР ссылается на информацию островных властей, которые заверяют, что огонь не угрожает популярным туристическим зонам. О пострадавших или переселенных туристах и угрозе курортным зонам не сообщается.
"По оценкам туроператоров, российских организованных туристов в горных районах Гран-Канарии быть не должно. Во-первых, чаще всего россияне, путешествующие на Канарские острова, выбирают для этих целей остров Тенерифе, куда есть прямая перевозка. Во-вторых, наши соотечественники предпочитают на Канарах пляжный отдых, на который едут с семьей или парами", - сообщила Майя Ломидзе.
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