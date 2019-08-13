Владелец "Механика Погодина" написал письмо Зеленскому

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно являлась российская "В.Ф. Танкер" (с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства"), которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала судоходная компания.

"Тридцатого июля СК "Волжское пароходство" направило официальное обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По мнению компании, решение об освобождении судна — вопрос уровня главы государства. Судовладелец, действуя добросовестно, предпринимал и продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна собственными силами, неся расходы на содержание судна и экипажа", - сообщили в пресс-службе.

Убытки от простоя танкера "Механик Погодин" за прошедший год составили более 2,5 миллионов долларов, отметили в компании.

Капитан заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин" в мае подал нотис на выход из порта Херсона. Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины. Ранее Херсонский суд отклонил иск компании и оставил в силе решение пограничной службы Украины, согласно которому танкер "Механик Погодин" не может покинуть акваторию порта Херсон.