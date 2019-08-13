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РИА Новости

Владелец "Механика Погодина" написал письмо Зеленскому

11:43 13.08.2019 (обновлено: 11:54 13.08.2019)
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© Фото : ООО "В.Ф.Танкер" Танкер "Механик Погодин"
Танкер Механик Погодин
© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Танкер "Механик Погодин" с 10 августа оказался заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. Формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания "ВЭБ-лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с того же 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно являлась российская "В.Ф. Танкер" (с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства"), которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению, сообщала судоходная компания.
"Тридцатого июля СК "Волжское пароходство" направило официальное обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. По мнению компании, решение об освобождении судна — вопрос уровня главы государства. Судовладелец, действуя добросовестно, предпринимал и продолжает предпринимать необходимые действия для обеспечения сохранности и безопасной стоянки судна собственными силами, неся расходы на содержание судна и экипажа", - сообщили в пресс-службе.
Убытки от простоя танкера "Механик Погодин" за прошедший год составили более 2,5 миллионов долларов, отметили в компании.
Танкер Механик Погодин
10 января, 12:55РИА Новости
Ущерб от простоя в Херсоне "Механика Погодина" превысил миллион долларов
Капитан заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин" в мае подал нотис на выход из порта Херсона. Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины. Ранее Херсонский суд отклонил иск компании и оставил в силе решение пограничной службы Украины, согласно которому танкер "Механик Погодин" не может покинуть акваторию порта Херсон.
Судовладелец в апреле подал жалобу в Верховный суд Украины на постановление Пятого апелляционного суда Украины.
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Задержание судна "Механик Погодин" на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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